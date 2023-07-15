Складено рейтинг найкращих смартфонів середнього класу

До списку потрапили смартфони, які були випущені у 2022 та 2023 роках

На сьогодні користувачам доступні смартфони середнього класу, які багато в чому не поступаються більш дорогим флагманам, тому завжди можна зробити хороший вибір за принципом ціна-якість.

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Редактори порталу Gizchina відібрали п'ятірку найкращих Android-смартфонів, які коштують до $300 або 11 000 в грн, пише УНІАН.

До списку потрапили смартфони, які були випущені цього року, а також минулорічні смартфони, які не втратили своєї актуальності.

Redmi Note 12 Turbo зайняв лідерство в ніші телефонів середнього класу. Апарат сам по собі унікальний – всередині стоїть чіп Snapdragon 7+ Gen 2, який за специфікаціями схожий на флагманський Snapdragon 8 Gen 1. А ще у нього тонкі рамки (тонше, ніж у iPhone 14) і є версія з 1 Тб, що рідкість в середньобюджетному сегменті.

За ним йде Vivo T2X, який вийшов ще торік у квітні, але досі не втратив своєї актуальності. Все завдяки 144-герцовому iPS-екрану на 6,58 дюйма і оптимальному процесору Dimensity 1300. Також апарат виділяється акумулятором великої місткості – 6000 мАг.

Трійку лідерів замикає Galaxy A34 5G. Апарат зовні нагадує флагманський Galaxy S23, але начинка, звичайно, простіше, а ціна – нижче. Однак основні фішки залишились – захист від води і пилу за стандартом IP67, 120-герцовий AMOLED-екран і "до чотирьох" повноцінних оновлень OC. Тобто смартфон буде актуальний мінімум до 2027 року.

На четвертому місці розташувався Poco X5 Pro з великим OLED-дисплеєм і частотою 120 герців і топовою основною камерою на 108 мегапікселів. Замикає п'ятірку Realme 10 Pro+, який може похвалитися потрійною камерою на 108 і підтримкою реактивної зарядки на 67 Вт – 50% заповнюється всього за 17 хвилин.

Також спеціалісти склали список смартфонів за ціною нижче $150. У ньому список очолив Redmi Note 12 4G, який демонструє найкраще співвідношення ціни і якості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому телефон завжди потрібно класти екраном донизу.

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