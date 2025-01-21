Зависає і не реагує: як примусово перезавантажити телефон iPhone чи Android

З часом будь-який телефон починає зависати і повільніше працювати. Такий пристрій може не реагувати на натискання. Чому телефон зависає і як його перезавантажити в такому разі?

Чому телефон зависає: основні причини

Насамперед, потрібно зрозуміти, чому телефон зависає і перестає реагувати на натискання. Причин може бути декілька:

Перевантаження програмами — щоб виконувати будь-який процес телефона потрібна оперативна пам'ять і якщо на пристрої відкрито надто багато різних програм, її може не вистачати. Тоді ґаджет починає повільніше працювати, зависати. Виправити таку ситуацію можна, якщо примусово закрити всі програми, які не використовуються постійно. Також причина може бути у фонових процесах, особливо, якщо на пристрої стоїть надто багато оптимізаторів простору чи застосунків для видалення сміття. Зайві програми варто видалити або заборонити їм роботу у фоні. Накопичення кешу — тимчасові файли не лише забивають пам'ять телефона, але й негативно впливають на процеси, тому пристрій починає зависати. Фахівці рекомендують іноді очищати кеш. Для цього знайдіть в налаштуваннях розділ "Програми", по черзі натисніть на кожну і у розділі "Використання даних" виберіть дію "Очистити кеш". Недостатньо внутрішньої пам'яті — це також впливає на роботу телефона. Коли пристрій повідомляє, що пам'ять майже закінчилася, смартфон починає повільніше працювати. Єдиний вихід — очистити місце. Не обов'язково видаляти програми, можна перенести їх на SD-карту чи в хмарне сховище. Програмний збій — найчастіше така проблема вирішується перезавантаженням телефона. Якщо програмні збої трапляються регулярно, варто звернутися до фахівців. Фізичне ушкодження — часті падіння негативно впливають на роботу телефона, адже може відходити контакт чи виходити з ладу якась важлива деталь. Наявність вірусів — телефон почав гальмувати, а на екрані часто з'являються рекламні банери, швидше за все причина криється у вірусних застосунках чи вірусах. Спочатку перевірте пристрій за допомогою антивірусної програми, а також рекомендується видалити ті застосунки, які були завантажені перед тим, як телефон почав зависати.

Як перезавантажити телефон, який завис

Важко уявити сучасне життя без смартфона, адже з його допомогою можна і сплатити придбання, і прочитати останні новини. Але, коли він починає гальмувати, користуватися цими можливостями стає важче. Часто трапляється таке, що телефон зависає і не реагує на дотик. Як перезавантажити пристрій в такому разі? Підготували для вас докладну інструкцію для iPhone та Android.

Як зробити примусове перезавантаження телефона iPhone

Якщо у вас модель до iPhone 6 (включно), порядок дій такий:

натисніть та одночасно утримуйте кнопку "Сон/Пробудження" та кнопку "Додому";

коли з'явиться логотип Apple, відпустіть обидві кнопки.

Для моделей, які підтримують iOS 16, інструкція трішки інша:

натисніть та одразу відпустіть кнопку збільшення гучності;

натисніть та одразу відпустіть кнопку зменшення гучності;

натисніть та утримуйте бічну кнопку;

коли з'явиться логотип Apple, відпустіть бічну кнопку.

Як примусово перезавантажити телефон на Android

Щоб повернути смартфон на Android у робочий стан після зависання, потрібно:

одночасно затиснути три кнопки: регулювання гучності, живлення та Home Key.

Зверніть увагу, що останню кнопку натискаєте лише в разі, якщо у вас телефон чи планшет від Samsung.

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