Зависает и не реагирует: как принудительно перезагрузить телефон iPhone или Android

Со временем любой телефон начинает зависать и медленнее работать. Такое устройство может не реагировать на нажатие. Почему телефон зависает и как его перезагрузить?

Почему телефон зависает: основные причины

Прежде всего нужно понять, почему телефон зависает и перестает реагировать на нажатие. Причин может быть несколько:

Перегрузка приложения — для выполнения любого процесса телефона требуется оперативная память, и если на устройстве открыто много различных приложений, его может не хватать. Тогда гаджет начинает медленнее работать, зависать. Исправить такую ситуацию можно, если принудительно закрыть все программы, которые не используются постоянно. Также причина может быть в фоновых процессах, особенно если на устройстве стоит слишком много оптимизаторов пространства или приложений для удаления мусора. Лишние программы следует удалить или запретить им работу в фоне. Накопление кэша – временные файлы не только вбивают память телефона, но и негативно влияют на процессы, поэтому устройство начинает зависать. Специалисты рекомендуют иногда очищать кэш. Для этого найдите в настройках раздел "Программы", поочередно нажмите на каждый и в разделе "Использование данных" выберите действие "Очистить кэш". Недостаточно внутренняя память — это также влияет на работу телефона. Когда устройство сообщает, что память почти кончилась, смартфон начинает медленнее работать. Единственный выход – очистить место. Не обязательно удалять приложения, можно перенести их на SD-карту или в облачное хранилище. Программный сбой – чаще всего такая проблема решается перезагрузкой телефона. Если программные сбои случаются регулярно, следует обратиться к специалистам. Физическое повреждение — частые падения отрицательно влияют на работу телефона, ведь может отходить контакт или выйти из строя какая-нибудь важная деталь. Наличие вирусов – телефон начал тормозить, а на экране часто появляются рекламные баннеры, скорее всего, причина кроется в вирусных приложениях или вирусах. Сначала проверьте устройство с помощью антивирусной программы, а также рекомендуется удалить приложения, которые были загружены перед началом зависания телефона.

Как перезагрузить зависший телефон

Трудно представить современную жизнь без смартфона, ведь с его помощью можно и оплатить приобретение, и прочесть последние новости. Но когда он начинает тормозить, пользоваться этими возможностями становится труднее. Часто случается такое, что телефон зависает и не реагирует на ощупь. Как перезагрузить устройство в этом случае? Подготовили для вас подробную инструкцию для iPhone и Android.

Как сделать принудительную перезагрузку телефона iPhone

Если у вас модель до iPhone 6 (включительно), порядок действий таков:

нажмите и одновременно удерживайте кнопку "Сон/Пробуждение" и кнопку "Домой";

когда появится логотип Apple, отпустите обе кнопки.

Для моделей, поддерживающих iOS 16, инструкция немного другая:

нажмите и сразу отпустите кнопку увеличения громкости;

нажмите и сразу отпустите кнопку уменьшения громкости;

нажмите и удерживайте боковую кнопку;

когда появится логотип Apple, отпустите боковую кнопку.

Как принудительно перезагрузить телефон на Android

Чтобы вернуть смартфон на Android в рабочее состояние после зависания, нужно:

одновременно зажать три кнопки: регулировка громкости, питания и Home Key.

Обратите внимание, что последнюю кнопку нажимаете только в том случае, если у вас телефон или планшет от Samsung.

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