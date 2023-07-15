Кривдниця Світоліної стала чемпіонкою Wimbledon-2023

Маркета Вондроушова виграла перший турнір Grand Slam у своїй кар'єрі.

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова стала переможницею Wimbledon 2023 року.

У фіналі Вондроушова обіграла Онс Жабер з Тунісу. Вирішальний матч турніру тривав одну годину та 22 хвилини. Представниця Чехії розібралася із суперницею за два сети – 6:4, 6:4.

Для Вондроушової це перша перемога на Wimbledon. Ба більше, 24-річна чешка вперше в кар'єрі виграла турнір Великого шолома. 2019 року вона поступилася австралійці Ешлі Барті у фіналі Roland Garros.

Це другий титул Маркети на рівні WTA. Наступного тижня вонадебютує в топ-10 світового рейтингу.

Зазначимо, що саме від Вондроушової зазнала поразки українка Еліна Світоліна в півфіналі Wimbledon-2023.

Нагадаємо, Світоліна пройшла яскравий шлях до 1/2 фіналу Вімблдонського турніру. На старті українка обіграла експершу ракетку світу, американку Вінус Вільямс.

В 1/8 фіналу вона обіграла експершу ракетку світу, білоруску Вікторію Азаренко. А у чвертьфіналі Еліна обіграла чинну найкращу тенісистку планети, польку Ігу Швьонтек.

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