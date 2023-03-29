Побегал, покидал гранаты и умер: в оккупированном Крыму погиб школьник

Во время подготовки к российскому военно-спортивному конкурсу "Победа" 15-летний парень скончался от избыточной физической нагрузки.

Во временно оккупированном Крыму девятиклассник школы №10 Симферополя умер после урока физкультуры, когда он готовился к российскому военно-спортивному конкурсу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

У школьника была врожденная аномалия сердца, но болезнь никак не проявляла себя, поэтому он посещал уроки физкультуры. К участию в российском конкурсе "Победа" парень, якобы, вызвался сам и готовился к нему во время перерыва в занятиях.

Также читайте Московские пенсионеры носили "раненых" и разбирали автоматы ради сухпайка

Перед смертью он пробежал круг на стадионе, покидал гранаты. После этого школьнику стало плохо, он потерял сознание, а затем умер в больнице.

В российском Следственном комитете констатировали, что 15-летний ученик умер после "избыточной физической нагрузки, которая была запрещена юноше".

Напомним, ранее в российском городе Магнитогорске открыли спартакиаду для школьников по военно-прикладным видам спорта заплывом в камуфляже и с автоматами.

Читайте также: