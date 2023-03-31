Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 1-2 апреля

Нынешние выходные лучше всего посвятить хорошим мыслям и добрым делам, только тогда можно будет сказать, что отпущенные нам звездами дни потрачены не зря.

1 и 2 апреля мы будем жить одновременно в двух измерениях – настоящем и прошлом, последнее может открыть много секретов, которые помогут сделать важные выводы из прошедшего и помочь понять, в каком направлении двигаться по жизни дальше. Кому повезет в это время?

Субботу, 1 апреля, астрологи справедливо называют днем милосердия и сострадания. Несмотря на то, что окружающие будут настроены недоброжелательно, а порой и агрессивно, необходимо ко всем относиться максимально дружелюбно – с сочувствием и пониманием. Возможно, такая миссия покажется трудновыполнимой, особенно в том, что касается самых близких людей, но сделать это необходимо, в противном случае отношения с ними будут ухудшаться. В этот день также можно заниматься волонтерством и благотворительностью, помогая тем, кто нуждается в содействии.

Воскресенье, 2 апреля, – день, когда напоминает о себе прошлое, не зря его символом является колесо. Обстоятельства, в которых окажется человек, могут вызвать ощущение дежавю – главное, понимать, что они посланы нам не просто так, а с определенной целью. Скорее всего, необходимо провести своеобразную работу над ошибками, чтобы впредь их не повторять.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам повезет в решении финансовых вопросов любого масштаба – от самых незначительных до максимально серьезных, но вероятнее всего получение неожиданной прибыли, на которую представители знака даже не рассчитывали, особенно если учесть, что на календаре – выходные. Самое главное для них – решить, как потратить полученные финансы: не стоит тратить все сразу.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды советуют сконцентрироваться на личной жизни, тем более что у них будут все шансы для того, чтобы достичь в ней успеха – причем как в настоящем, так и в будущем. Главное, распознать факторы, которые об этом свидетельствуют, и не упустить свой счастливый шанс – такие подарки звезды делают людям нечасто, возможно, он уже никогда не повторится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, известные своим трудоголизмом, не изменяют своей привычке и в выходные дни, но на этот раз благодаря ей они смогут переделать такое количество дел, на которое у них в другое время ушла бы целая неделя. Результатом станет успех, на который представители знака еще вчера и не надеялись: они получат и известность в профессиональных кругах, и прибыль.

Читайте также: