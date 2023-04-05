В Киеве возле метро обнаружили труп

В среду, 5 апреля, возле киевского метро "Берестейская" обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работают правоохранительные службы.

Этот инцидент был прокомментирован ТСН.ua в столичной полиции.

В полиции Киева сообщили, что на вид мужчине 40 лет.

"Предварительно мужчине стало плохо на улице и он внезапно умер", — рассказали в полиции Киева.

Пока больше обстоятельств нет. Причины смерти мужчины установят судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Киеве вынесли приговор майору, который пьяным сбил трех курсанток.

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