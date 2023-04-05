В Киеве возле метро обнаружили труп

На месте происшествия работают правоохранители.
В среду, 5 апреля, возле киевского метро "Берестейская" обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работают правоохранительные службы.
Этот инцидент был прокомментирован ТСН.ua в столичной полиции.
В полиции Киева сообщили, что на вид мужчине 40 лет.
"Предварительно мужчине стало плохо на улице и он внезапно умер", — рассказали в полиции Киева.
Пока больше обстоятельств нет. Причины смерти мужчины установят судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Киеве вынесли приговор майору, который пьяным сбил трех курсанток.
Читайте также: