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В Киеве возле метро обнаружили труп

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
3189
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве возле метро обнаружили труп

ФОТО: киевские паблики

На месте происшествия работают правоохранители.

В среду, 5 апреля, возле киевского метро "Берестейская" обнаружили труп мужчины. На месте происшествия работают правоохранительные службы.

Этот инцидент был прокомментирован ТСН.ua в столичной полиции.

В полиции Киева сообщили, что на вид мужчине 40 лет.

"Предварительно мужчине стало плохо на улице и он внезапно умер", — рассказали в полиции Киева.

Пока больше обстоятельств нет. Причины смерти мужчины установят судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Киеве вынесли приговор майору, который пьяным сбил трех курсанток.

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Дата публикации
Просмотры
3189
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