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У Києві біля метро знайшли труп

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
Дата публікації
Перегляди
4082
Час на прочитання
1 хв
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У Києві біля метро знайшли труп

ФОТО: київські пабліки

На місці події працюють правоохоронці.

У середу, 5 квітня, біля київського метро "Берестейська" знайшли труп чоловіка. На місці події працюють правоохоронні служби.

Цей інцидент прокоментували ТСН.ua у столичній поліції. 

В поліції Києва повідомили, що на вигляд чоловіку 40 років.

"Попередньо чоловіку стало погано на вулиці і він раптово помер", - розповіли у поліції Києва.

Наразі більше обставин немає. Причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза. 

Нагадаємо, у Києві винесли вирок майору, який п’яним збив трьох курсанток.

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Дата публікації
Перегляди
4082
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