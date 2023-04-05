У Києві біля метро знайшли труп

У середу, 5 квітня, біля київського метро "Берестейська" знайшли труп чоловіка. На місці події працюють правоохоронні служби.

Цей інцидент прокоментували ТСН.ua у столичній поліції.

В поліції Києва повідомили, що на вигляд чоловіку 40 років.

"Попередньо чоловіку стало погано на вулиці і він раптово помер", - розповіли у поліції Києва.

Наразі більше обставин немає. Причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза.

Нагадаємо, у Києві винесли вирок майору, який п’яним збив трьох курсанток.

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