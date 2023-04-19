США витратять $200 млрд для посилення флоту ударними підводними човнами

Це необхідно для протистояння загрозам з боку Китаю та Росії.

Військово-морські сили США планують розширити свій підводний флот, на що буде виділено $200 млрд. Це необхідно для підвищення рівня оперативних операцій, щоб протистояти Росії та Китаю.

Про це інформує видання Newsweek.

"Сили американських ударних підводних човнів існують для того, щоб переслідувати ворожі підводні човни та кораблі, підслуховувати супротивників та підтримувати операції спецпідрозділів", - йдеться у матеріалі.

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У ВМС США планують одночасно розгорнути велику частину своїх ударних підводних човнів. Минулого року попри початок війни в Україні та зростання напруження з Китаєм лише 10% підводних човнів провели понад 30 днів повністю під водою.

ВМФ США планує збільшити свій флот підводних човнів з 50 до 66 штук, на що буде виділено додаткові $200 млрд.

"Сучасні підводні човни стали настільки складними, що єдиний спосіб, за допомогою якого ВМФ може помітно підвищити рівень своїх операцій проти Росії та Китаю — це побудувати набагато більшу кількість підводних човнів", - зазначає Newsweek.

Представник ВМС США Джекі Пау сказав, що американський підводний флот є найбоєздатнішим та смертоносним у світі, вони діють по всій планеті та готові вести бойові дії в будь-який момент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські військові можуть розгорнути надзвуковий безпілотник-шпигун, який значно зміцнить здатність КНР проводити розвідувальні операції.

Крім того, ми раніше інформували, що у НАТО заявили, що наразі не було знайдено доказів того, що Китай постачає свою зброю Росії для війни проти України.

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