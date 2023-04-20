Что приведет к краху экономики РФ: глава НБУ назвал условие

Процесс крушения российской экономики может начаться уже в 2023 году. Этому будут способствовать западные санкции и расходы на войну против Украины.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

По словам Андрея Пышного, как бы россияне ни пытались убедить весь мир в том, что санкции не работают – это ложь.

"Работают и работают мощно. И здесь надо поблагодарить США, администрацию Байдена. Здесь нужно поблагодарить Европейский Союз за новые, более масштабные, смелые, глубокие пакеты санкционного давления на РФ", — сказал он.

Он пояснил, что действие санкций в Россию можно увидеть, внимательно читая статистику. К примеру, уже в следующем полугодии Центробанк РФ, скорее всего, прибегнет к покрытию бюджетного дефицита страны в виде денег.

"Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически-финансовому краху, а политический режим Путина – к банкротству", – добавил Пышный.

Он также отметил, что по разным версиям страны Запада заблокировали от 300 до 350 млрд долларов средств Центрального банка России.

"Я бы к этому еще добавил заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и бенефициарами путинского режима, и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать. Поэтому они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную", — сказал Пышный.

Напомним, по данным Forbes, Россия потратила на войну $114,4 млрд (около $10 млрд ежемесячно) – это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год. Больше денег было потрачено на обеспечение военных.

В ноябре 2022 года стало известно, что в России начался процесс глубокой рецессии. Ведь объемы производства там сокращались в течение двух кварталов подряд. Кроме того, ситуация в экономике ухудшается из-за объявленной мобилизации.

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