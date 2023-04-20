Що спричинить крах економіки РФ: очільник НБУ назвав умову

Процес краху російської економіки може розпочатися вже 2023 року. Цьому сприятимуть західні санкції та витрати на війну проти України.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив очільник Нацбанку України Андрій Пишний.

За словами Андрія Пишного, як би росіяни не намагалися переконати весь світ у тому, що санкції не працюють – це брехня.

"Працюють і працюють потужно. І тут треба подякувати США, адміністрації Байдена. Тут треба подякувати Європейському Союзу за нові, більш масштабні, сміливі, глибокі пакети санкційного тиску на РФ", — сказав він..

Він пояснив, що дію санкцій на Росію можна побачити, уважно читаючи статистику. Наприклад, вже наступного півріччя Центробанк РФ, найімовірніше, вдасться до покриття бюджетного дефіциту країни друком грошей.

"Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічно-фінансового краху, а політичний режим Путіна – до банкрутства", – додав Пишний.

Він також зазначив, що за різними версіями країни Заходу заблокували від 300 до 350 млрд доларів коштів Центрального банку Росії.

"Я б до цього ще додав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни та бенефіціарами путінського режиму, і тими, хто його підтримує та продовжує далі фінансувати. Тому вони мають понести відповідну відповідальність, зокрема матеріальну", — сказав Пишний.

Нагадаємо, за даними Forbes, Росія витратила на війну $ 114,4 млрд (близько $10 млрд щомісяця) – це третина всіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Найбільше грошей було витрачено на забезпечення військових.

У листопаді 2022 року стало відомо, що в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Адже обсяги виробництва там скорочувалися протягом двох кварталів поспіль. Окрім того, ситуація в економіці погіршується через оголошену мобілізацію.

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