Що буде з доларом після війни: експерт дав прогноз 

Курс долара в Україні надалі в основному залежатиме від перебігу війни.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua сказав ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

"Після війни, а ми всі впевнені у нашій перемозі, нас мають очікувати позитивні зміни. Ми можемо закінчити війну з курсом, наприклад, в 40 гривень за долар. А за декілька місяців після перемоги гривня почне своє посилення. Тобто курс буде 38, а потім і 36 за долар. Поясню чому: передбачається великий приплив іноземних інвестицій. Повторюся, це за умови, якщо уряд буде проводи адекватну економічну та податкову політику, а також у нас буде діяти верховенство закону. Зараз у нас такого немає, поки є лише шарахання з боку в бік, а сама економічна політика неадекватна. Зараз нас рятує політика Національного банку та Мінфіну, непогано йдуть монетарні та макроекономічні процеси, а ось податкова, митниця, підтримка бізнесу - майже на нулі, немає дерегуляції. В таку економіку інвестувати приватний бізнес не буде", - зазначив він.

З його слів, система потребує радикального очищення від людей, які проводять неадекватну політику.

"Це агенти впливу Росії, які в цьому безперечно задіяні, а ще корупціонери, просто ідіоти та популісти разом з ними. Оця "гримуча суміш" блокує будь-які серйозні інвестиції в Україну. Наша країна 30 років була найменш привабливою державою для інвестицій. Тому тут нам потрібна теж перемога над цією "гримучою сумішшю", як і на фронті. Без цього, на жаль, успіху не буде, бо ми і на далі залишимося економічними вигнанцями", - додав він.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, наразі він становить 36,5686 грн.

Національний банк України (НБУ) назвав тимчасовими всі валютні обмеження, запроваджені в країні від початку повномасштабної війни. Скасування обмежень наразі не стоїть на порядку денному.

Банкір Герман Марченко висловив думку про те, що у квітні курс долара і курс євро перебуватимуть у звичних коридорах - це 37,80-38,80 грн за долар, а також 40,00-41,00 грн за євро. Можливі коливання у межах 30-50 копійок.

Долар подешевшав: що відбувається - фінансовий експерт Сергій Фурса

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