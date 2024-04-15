НАТО передаст Украине пять кораблей — Плетенчук

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Украина готовится получить от НАТО пять противоминных кораблей. Однако сейчас одной из главных угроз Черного моря остается минная опасность.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что мины – это общая проблема Украины и ее соседей по Черному морю. Среди них, в том числе три члена НАТО – Румыния, Болгария и Турция.

"Черное море нуждается в полноценной операции по разминированию. Она уже спланирована, штаб создан, экипажи кораблей готовятся. Однако сейчас, из-за действия конвенции Монтре эти корабли (от НАТО — ред.) не могут попасть в акваторию Черного моря", — сказал спикер ВМС.

По словам Плетенчука, украинские экипажи, которые готовились к пользованию кораблями "Черкассы" и "Чернигов" переданы Британией для Военно-морского флота Украины, уже прошли подготовку.

"Они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости первого уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить самую высокую оценку – второй уровень совместимости. Кроме того, еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии. И эти экипажи уже продолжают получать обучение. В целом мы планируем получить пять кораблей, которые являются противоминными", – сказал Плетенчук.

Напомним, в ВМС рассказали, сколько кораблей Черноморского флота РФ было уничтожено и повреждено.

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