Украина получила два британских корабля, но есть нюанс

В Черное море они смогут отправиться, только когда закончится война.

В Портмунд в Соединенном Королевстве вошли два противоминных корабля, которые Киев приобрел в рамках партнерства с Британией и Норвегией. На борту – украинский экипаж, подготовленный по стандартам НАТО. Стоимость каждого из таких тральщиков – 40 миллионов фунтов стерлингов, то есть почти 2 миллиарда гривен. Однако в Украину суда-искатели мин смогут попасть только после окончания боевых действий.

Об этом рассказала журналистка Наталья Гончарова для ТСН.

Эти корабли уже переименовали. Раньше они имели названия городов Соединенного Королевства, ныне называются украинскими городами: "Гримсби" стал "Черкассы", "Шорам" — "Чернигов".

После двухлетних украинско-британских учений они совершили переход из Шотландии в английский город Портмунд — это чуть более полутора тысяч километров — под руководством уже полностью подготовленного по стандартам НАТО украинского экипажа.

“Королевский военно-морской флот, британские моряки показали, как пользоваться судном, как приводить в действие оборудование, сенсоры, оружие, затем они вышли в море с командой британского морского флота на борту и с помощью украинских переводчиков, чтобы точно понять, как и что делать. Но сейчас украинская команда управляет кораблями самостоятельно”, – рассказал комодор Пол Питчер.

Украина купила эти два противоминных корабля за кредитные средства. Кредит предоставила Великобритания. До этого в Украине не было аналогов таких кораблей. Эти два тральщика – искатели мин класса стендаун, которыми пользуются страны НАТО. На балансе Украины до сих пор были только советские модификации. На каждом противоминном корабле по 30 членов экипажа. Все они – контрактники.

Комодор Пол Питчер отметил, что украинцы очень быстро учатся, мотивированы и преданы своему делу. Большинство экипажа – двадцатилетние моряки.

Суда будут оставаться в Британии и участвовать в многонациональных военных учениях "Си Бриз".

В Украину они смогут отправиться, только когда закончится война, потому что Турция закрыла проход в Черное море через Босфор для всех военных судов.

"В будущем они однозначно будут использованы для разминирования морских путей. Просто сейчас Черное море — это место активных боевых действий. И сам тральщик без защиты — он будет очень уязвим", — отметил поверенный в делах посольства Украины в Великобритании Эдуард Феско.

Украинцы ведут переговоры по дальнейшим закупкам противоминных кораблей такого же класса. Ведь учитывая, что в Балтийском море до сих пор находят мины Второй мировой, для эффективности очищения Черного моря после российского вторжения, таких судов много быть не может.

Украина получила два корабля! Почему они до сих пор в "чужом" море?

Напомним, Украина также заинтересована в британских фрегатах, которые Королевскому флоту, вероятно, придется "списать".

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