Україна отримала два британські кораблі, але є нюанс

До Чорного моря вони зможуть вирушити лише тоді, коли закінчиться війна.

До міста Портмунд у Сполученому Королівстві зайшли два протимінні кораблі, які Київ придбав у межах партнерства з Британією та Норвегією. На борту - український екіпаж підготовлений за стандартами НАТО. Вартість кожного з таких тральників - 40 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто майже 2 мільярди гривень. Однак, до України судна-розміновувачі зможуть потрапити лише після закінчення бойових дій.

Про це розповіла журналістка Наталія Гончарова для ТСН.

Ці кораблі вже перейменували. Раніше вони мали назви міст Сполученого Королівства, нині називаються українськими містами: “Грімсбі” став “Черкаси”, “Шорам” — “Чернігів”.

Після дворічних українсько-британських навчань вони здійснили перехід з Шотландії в англійське місто Портмунд — це трохи більш, ніж півтори тисячі кілометрів — під керівництвом вже повністю підготовленого за стандартами НАТО українського екіпажу.

“Королівський військово-морський флот, британські моряки показали, як користуватися судном, як приводити в дію обладнання, сенсори, зброю, потім вони вийшли в море з командою британського морського флоту на борту і з допомогою українських перекладачів, щоб точно зрозуміти, як і що робити. Але нині українська команда управляє кораблями самостійно”, - розповів комодор Пол Пітчер.

Україна купила ці два протимінні кораблі за кредитні кошти. Кредит надала Британія. До цього в Україні не було аналогів таких кораблів. Ці два тральники - шукачі мін класу стендаун, якими користуються країни НАТО. На балансі України досі були лише радянські модифікації. На кожному протимінному кораблі по 30 членів екіпажу. Всі вони -контрактники.

Комодор Пол Пітчер відзначив, що українці дуже швидко навчаються, вмотивовані і віддані своїй справі. Більшість екіпажу - двадцятирічні моряки.

Наразі судна залишатимуться в Британії і братимуть участь у багатонаціональних військових навчаннях “Сі Бриз”.

До України вони зможуть вирушити лише тоді, коли закінчиться війна, тому що Туреччина закрила прохід через Босфор до Чорного моря для всіх військових суден.

"У майбутньому вони однозначно будуть використані для розмінування морських шляхів. Просто зараз Чорне море - це місце активних бойових дій. І сам тральщик без захисту - він буде дуже вразливий”, - зауважив повірений у справах посольства України у Великій Британії Едуард Феско.

Українці ведуть переговори для подальших закупівель протимінних кораблів такого ж класу. Адже враховуючи те, що в Балтійському морі досі знаходять міни Другої світової, для ефективності очищення Чорного моря після російського вторгнення, таких суден багато бути не може.

Україна отримала два кораблі! Чому вони досі в "чужому" морі?

Нагадаємо, Україна також зацікавлена у британських фрегатах, які Королівському флоту, ймовірно, доведеться "списати".

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