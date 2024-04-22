Вбивство копа у Вінницькій області: в МВС розповіли деталі та обставини трагедії

В ніч проти 20 квітня екіпаж поліції, який розстріляли двоє чоловіків на Вінниччині, виконував свої функціональні обов'язки з патрулювання. Автомобіль нападників було зупинено під час комендантської години.

Про це у телемарафоні повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

З його слів, вночі поліцейські їхали з виклику на лінію "102". На момент інциденту у них в автомобілі перебував затриманий — домашній насильник.

"Але ми розуміємо, що друга ночі — це комендантська година, яка діє також і у Вінницькій області. Порушення правил дорожнього руху були скоєні підозрюваними. Поліцейські це побачили і зупинили автомобіль відповідно до інструкцій і правил, що встановлені для групи реагування", — розповів Клименко.

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Як повідомлялося, нападники на копів у Вінницькій області перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати. Вибухову зброю вони викинули до водойми.

Нагадаємо, близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області двоє чоловіків розстріляли поліцейських, які зупинили їхнє авто. Один коп загинув, а іншого було поранено. Нападників-військових, а це батько і син, затримали напередодні, 21 квітня, в Одеській області.

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