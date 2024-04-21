Удар по окупантах в Севастополі: у ВМС підтвердили ураження “Комуни”

Унікальний російський військовий корабель окупанти більше не зможуть використовувати за призначенням.

Вранці 21 квітня внаслідок удару Сил оборони України по об’єктах окупантів у Севастополі було пошкоджено російський рятувальний військовий корабель “Комуна”.

Цю інформацію підтвердив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

“Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен”, - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше російські окупанти повідомили про пожежу на одному з кораблів у бухті Севастополя, але не називали, який саме було уражено.

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Аналітики, які проаналізували відео з соцмереж, дійшли висновку, що пошкодження міг отримати рятувальний військовий корабель “Комуна” – справжній старожил російського флоту, збудований ще в 1915 році.

У 2016 році корабель пройшов модернізацію, його обладнали підводним роботом АС-28.

Попри свій поважний вік, це єдине рятувальне судно такого класу на Чорному морі. Його призначення — глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів. Зокрема, “Комуна” виконувала роботи у районі знищеного ракетного крейсера “Москва”.

“Це [знищення російських кораблів] буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму”, - прокоментував цей удар Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, Україна за період повномасштабної війни потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії в Чорному морі. Це завдало сильного удару по військовому потенціалу країни-агресорки.

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