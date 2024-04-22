Неприємний запах і жодної користі: яка олія абсолютно не підходить для смаження

Її найкраще використовувати для салатів та запікання: у чому користь цієї олії, що вона лікує.

На сьогодні налічується більше 20 найпопулярніших видів олії, яку можна вживати в їжу. А ще є безліч олій, які маловідомі чи не використовуються для приготування страв. Наприклад, усім відома і вкрай популярна оливкова олія дуже смачна в салатах, підходить для запікання, але на ній не можна смажити. Оскільки під впливом високої температури вона втрачає всі свої корисні властивості та має неприємний запах. Розповідаємо, чому не можна смажити на оливковій олії, у чому її користь, на що звертати увагу під час вибору продукту.

Як правильно вибирати оливкову олію

Якщо ви збираєтеся робити салати на оливковій олії, то краще вибирати продукт холодного віджиму. Наприклад, олія Extra Virgin має максимальну кількість корисних мікроелементів для нашого організму, бо не піддавалася обробці й не втратила свої властивості. Однак, на ній не варто смажити, оскільки під час нагрівання ця олія втрачає всі вітаміни та макроелементи. До того ж під час смаження вона димить, з’являється різкий неприємний запах, а страви на ній підгоряють.

Якщо хочеться все ж таки посмажити саме на цій олії, тоді варто вибирати сорт Olive oil. Це рафінована оливкова олія, що підходить як для запікання, так і для смаження страв. Її плюс у тому, що вона коштує не так дорого, як олія холодного віджиму. Але й користі в ній не так багато.

Також можна вибирати оливкову олію для смаження за кольором. Якщо вона зеленого кольору – то підходить лише для салатів, якщо жовта – це рафінована олія, на якій можна смажити їжу.

Яка користь оливкової олії: що лікує

Для жовчного міхура. Це чудовий варіант для профілактики застою жовчі. Оливкову олію холодного віджиму варто додавати до салату разом із лимонним соком чи бальзамічним оцтом — тоді вона матиме максимальну жовчогінну дію.

Це чудовий варіант для профілактики застою жовчі. Оливкову олію холодного віджиму варто додавати до салату разом із лимонним соком чи бальзамічним оцтом — тоді вона матиме максимальну жовчогінну дію. Робить судини міцними та еластичними. Оливкову олію варто вживати для профілактики атеросклерозу, судинної сіточки на обличчі, варикозу.

Оливкову олію варто вживати для профілактики атеросклерозу, судинної сіточки на обличчі, варикозу. Корисна для шкіри. Оливкова олія холодного віджиму має високий вміст вітаміну Е, який відповідає за регенерацію шкіри, зменшує запалення, знімає подразнення та сухість, оновлює клітини й утримує вологу всередині. Тому оливкова олія допомагає надовго зберегти молодість та здоров’я шкіри.

Оливкова олія холодного віджиму має високий вміст вітаміну Е, який відповідає за регенерацію шкіри, зменшує запалення, знімає подразнення та сухість, оновлює клітини й утримує вологу всередині. Тому оливкова олія допомагає надовго зберегти молодість та здоров’я шкіри. Нормалізує рівень холестерину в крові. Оливкова олія містить 60% омега-9 — ця сполука здатна знижувати рівень "поганого холестерину" в крові. Однак через високий уміст цієї речовини не можна вживати продукт у великих кількостях. Бо це може вплинути на підвищення тиску та проблеми з опорно-руховим апаратом.

Оливкова олія містить 60% омега-9 — ця сполука здатна знижувати рівень "поганого холестерину" в крові. Однак через високий уміст цієї речовини не можна вживати продукт у великих кількостях. Бо це може вплинути на підвищення тиску та проблеми з опорно-руховим апаратом. Для гормональної та репродуктивної систем. Окрім користі для шкіри, вітамін Е здатен налагоджувати роботу зазначених систем.

Окрім користі для шкіри, вітамін Е здатен налагоджувати роботу зазначених систем. Захищає від утворення тромбів. Оливкова олія містить в собі вітамін К, який відповідає за згортання крові і не дає утворюватися тромбам.

Оливкова олія містить в собі вітамін К, який відповідає за згортання крові і не дає утворюватися тромбам. Профілактика захворювання на рак. Оливкова олія холодного віджиму містить антиоксидантні сполуки – біофлавоноїди та хлорофіл, які насичують кров киснем і борються з вільними радикалами, що є причиною онкології.

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