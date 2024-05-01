Не ходіть без документів: у Києві СБУ розпочала раптові перевірки

Йдеться про перевірку документів у перехожих, а також можливий огляд житлових, офісних та інших приміщень для виявлення заборонених предметів.

СБУ перевірятиме людей у самому центрі Києва. 1 травня у Службі безпеки оголосили, що проводять безпекові заходи. Серед завдань – перевірка містян, огляд будівель, зокрема житлових та офісних.

Що відбувається, з чим пов'язані такі заходи, чи перекриватимуть для цього вулиці столиці та які документи з собою треба мати? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

СБУ перевірятиме людей

СБУ інформує киян і гостей української столиці. У Службі заявили, що 1 травня проводять безпекові заходи в Шевченківському районі столиці. Йдеться про перевірку документів у перехожих, а також можливий огляд житлових, офісних та інших приміщень для виявлення заборонених предметів. Ходитимуть центром Києва контррозвідники разом з іншими правоохоронцями, зокрема з Нацполіцією.

“Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій – Софійська й Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів і місць масового перебування людей.

Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці”, – повідомили в пресслужбі СБУ.

Ходитимуть по домівках?

В СБУ уточнили, що саме робитимуть у центрі столиці та як на це варто реагувати громадянам:

“Під час безпекових заходів силовики:

⁠проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

⁠здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту”.

У спецслужбі переконують, що їхня перевірка – планова, тож особливих незручностей для киян вона не принесе. Просять людей поставитися до цього з розумінням, а також не забути документи, які посвідчують особу. Саме їх і перевірятимуть у разі зупинки.

“СБУ закликає людей з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

Крім цього, з собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, і дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності Служба безпеки дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян”, – повідомили в СБУ.

Росія вкинула новий фейк

Зовсім не дивно, що на цю новину миттєво відреагували росіяни. Їхні пропагандисти одразу вигадали пояснення. Буцімто СБУ в самому центрі Києва шукає незгодних з “режимом Зеленського”. Нагадаємо, що раніше в Центрі протидії дезінформації РНБО України попереджали, що росіяни користуватимуться будь-якими приводами, щоб довести нібито “нелегітимність” Зеленського. Це така собі агонія після “Київ за 3 дні” на третьому році повномасштабної війни.

“Розвиток ІПСО Майдан-3

Прогнозується, що позов громадянина України О. Серика проти Верховної Ради України щодо питання легітимності президента В. Зеленського посилить ІПсО «Майдан-3». Таким чином кремль розвиває свою найдорожчу ІПсО, на просування якої в Telegram росіяни уже витратили понад 250 млн дол. Основна мета ворожої кампанії не змінилася – це розпалювання ворожнечі та загострення протиріч в Україні”, – повідомили в ЦПД.

Нагадаємо, якщо б в Україні не було воєнного стану, то в березні 2024 року відбулися б президентські вибори, а у травні склав би присягу новообраний очільник держави. Але за умов воєнного стану вибори неможливі. Згідно з Конституцією, президент має виконувати свої повноваження до моменту інавгурації свого наступника.

Увага! Нові провокації від росіян

У ЦПД також попередили українців: Росія може вдатися до нових провокацій уже в найближчі святкові дні. На думку фахівців, "рашисти" спробують тиснути на українців інформаційно, випускаючи фейки про нібито утиски УПЦ МП. Не виключено, що росіяни ще активніше атакуватимуть Україну ракетами і дронами на свята, як вони це робили вже неодноразово. В КМДА відреагували на таку загрозу. Кажуть, від 1 до 5 травня в столиці посилять безпеку.

“Під час святкування Воскресіння Господнього, 5 травня, у столиці Україні будуть задіяні всі необхідні заходи безпеки. Для підтримання правопорядку залучаються представники Національної поліції України та співробітники муніципальної охорони Києва. Вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь і зібрання вірян – храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій.

Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які в разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян і священнослужителів до найближчих укриттів.

Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві для запобігання правопорушенням”, – повідомили в КМДА.

Правила незмінні

До того ж попри велике свято, у столиці однаково діятиме вже звична комендантська година – від опівночі до 5-ї ранку. Влада міста закликає киян і гостей міста дбати про свою безпеку та подивитися богослужіння онлайн.

“Дорогі кияни та гості міста, за можливості подивіться богослужіння онлайн – по ТБ або через YouTube чи Facebook. Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть у такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів цього дня ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. В разі оголошення – прямуйте до найближчого укриття. Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!”, – зазначили в КМДА.

Варто зазначити, що безпекові заходи силовики в столиці проводять не вперше. Ще в лютому 2024 року безпекові навчання оголосили в київській поліції та ТРО. В Оболонському районі тоді виставили додаткові блокпости, де впродовж дня перевіряли перехожих та автомобілістів. Тоді ж Оболонський ТЦК у Facebook виставив ось такий дивний допис, де оголосили, що їх співробітники разом з поліціянтами та іншими оборонцями міста шукають ДРГ.

Що то було? Не знають навіть у КМДА. Тоді там уточнили, що правоохоронці проводили безпекові навчання, які допоможуть їм у разі нового нападу на Київ. Допис про ДРГ від ТЦК пізніше видалили. Деякі містяни сприйняли це за жарт, але більшість розкритикували силовиків, бо вони створили додаткові затори, а на блокпостах військові з ТЦК видавали повістки.

Як у лютому заявив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни безпека Києва та захист його мешканців потребують постійного підвищення рівня навичок, взаємодії й боєздатності всіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому подібні заходи відбуватимуться і надалі.

“Ці тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами навчань відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головне завдання навчань – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (в разі загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення”, – розповів сайту ТСН.ua Сергій Попко, начальник КМВА.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕ ХОДІТЬ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ! У КИЄВІ СБУ РОЗПОЧАЛА РАПТОВІ ПЕРЕВІРКИ!

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