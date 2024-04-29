"Ви гарно виглядаєте" – неудачный комплимент украинке: как сказать правильно

Наверное, каждая женщина не раз получала такой комплимент, хотя слово "виглядати" будет неуместным в таком смысле. Известный народный учитель, Александр Авраменко, объяснил на одном из своих экспресс-уроков, почему нельзя говорить женщинам: "Ви гарно виглядаєте".

Что нужно говорить вместо слова "виглядати": объяснение языковеда

Авраменко не рекомендует употреблять глагол "виглядати" в значении выражения восхищения чьим-то образом или красотой. Поскольку эта лексема имеет другое значение – смотреть куда-то, выдвигаться, смотреть сквозь что-нибудь. Например, можно смотреться из окна, из-за угла дома, выглядеть кого-то.

Языковед рекомендует применять словосочетание "мати вигляд", если вы хотите сказать о внешнем виде какого-либо человека или предмета. Например: "Ірина має надзвичайно гарний вигляд", а не "виглядає".

А чтобы лучше запомнилось, когда нужно употреблять слово "виглядати", Александр Авраменко привел фразеологизм — устойчивое украинское выражение, о волке Сирке: "Виглядає, як Сірко з пасльону".

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