Курс валют на 29 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 29 апреля установил официальный курс доллара на уровне 39,6 грн. Он подешевел сразу на 7 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро снизился на 8 копеек и стоит 42,44 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,81 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,9 грн. Покупают за 39,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,75 грн. Продают по 42,9 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,40-43,00 грн

"УкрСиббанк" – 42,10-43,00 грн

"Укрэксимбанк" – 42,25-43,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,70-9,92 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Ранее сообщалось, что в мае на валютный рынок в Украине будет влиять ряд важных факторов. Однако общая стратегическая картина будет оставаться более или менее устойчивой.

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