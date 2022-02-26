Канада введе санкції проти Путіна та Лаврова

Канада введе санкції проти Путіна та Лаврова

Канадський прем'єр глибоко засуджує рішення Путіна розпочати війну в Україні.

Канада слідом за Європейським союзом та Великою Британією готова включити у санкційні списки президента країни-агресорки Володимира Путіна та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова черз вторгнення до України.

Про це під час брифінгу сказав прем'єр-міністр Канади Джасітн Трюдо у четвер, 25 лютого.

Також він висловив тверду підтримку у відключенні Російської Федерації від системи SWIFT.