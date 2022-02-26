Facebook впровадив санкції проти російських ЗМІ

Соцмережа покарає за недостовірну інформацію щодо війни в Україні.

Facebook вводить свої санкції для росіян, вони торкнулися російських засобів масової інформації. Вони більше не зможуть рекламувати свої сторінки у Facebook.

Також читайте Британія заборонила російським приватним літакам польоти до країни

Таку заяву розповсюдила компанія через голову безпеки платформи.

"Ми робимо додаткові кроки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Тепер ми забороняємо російським державним ЗМІ розміщувати рекламу чи монетизувати на нашій платформі в будь-якій точці світу. Ми також продовжуємо наносити ярлики на додаткові російські державні ЗМІ. Ці зміни вже почали впроваджуватись і триватимуть у вихідні", - заначено у заяві Facebook.