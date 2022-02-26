Британія заборонила російським приватним літакам польоти до країни

Міністерство розширило заборону на польоти.

Уряд Великої Британії заборонив приватним російським літакам польоти у повітряному просторі країни.

Це сталося менше ніж за 24 години після того, як Міністерство транспорту заборонило польоти російським комерційним і цивільним літакам з опівночі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Напередодні уряд також оголосив про заборону польотів російському авіаперевізнику «Аерофлот».

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Міністр транспорту Грант Шаппс заявив про обмеження для Росії через ситуацію в Україні.

"Я посилив нашу заборону у Великобританії, щоб ніякий російський приватний літак не зміг літати у британському повітряному просторі або здійснювати посадки", - заявив він.

Нагадаємо, Велика Британія найближчим часом запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України.

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