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Британія заборонила російським приватним літакам польоти до країни

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Британія заборонила російським приватним літакам польоти до країни

pixabay.com

Міністерство розширило заборону на польоти.

Уряд Великої Британії заборонив приватним російським літакам польоти у повітряному просторі країни.

Це сталося менше ніж за 24 години після того, як Міністерство транспорту заборонило польоти російським комерційним і цивільним літакам з опівночі.

Про це повідомляє Daily Mail. 

Напередодні уряд також оголосив про заборону польотів  російському авіаперевізнику «Аерофлот».

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив про обмеження для Росії через ситуацію в Україні.

"Я посилив нашу заборону у Великобританії, щоб ніякий російський приватний літак не зміг літати у британському повітряному просторі або здійснювати посадки", - заявив він.

Нагадаємо, Велика Британія найближчим часом запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова за війну проти України. 

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