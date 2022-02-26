Головне за ніч: українці боронять великі міста, тривають бої

Українці і далі боронять свою землю від нападу військ Путіна.

Росія намагається взяти під контроль великі міста, але українці дають відсіч.

Так на Київщині, в районі Василькова сили протиповітряної оборони збили ворожий ІЛ-76 напакований десантом. Про це повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Російський транспортник уразила наша пташка СУ-27. Нині тривають важкі бої за місто Васильків, де агресору таки вдалося висадити десант.

В Києві вночі бій точився на окраїні міста, поблизу станції метро Берестейська. Там було чутно потужні вибухи. На проспекті Перемоги - підпалили техніку. Вочевидь ворог намагається захопити військову частину, яка там знаходиться.

У столиці за попередню добу ліквідували близько 60 диверсантів, затримано десятки людей, які ставили коригувальні мітки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Масштабні зіткнення продовжуються на півдні. В Херсоні українська авіація вдарила по російській бронетехніці. Ворог - почав відходити. В Миколаєві протиповітряна оборона відбила атаки ворога, місто під контролем.

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А Миколаївщиною вночі "блукала" інформація, про ймовірну висадку десанту в області. Очільник Миколаївської ОДА, перше, що зробив, після нетривалого перепочинку, розповів жителям області та всій Україні, ніч у регіоні була неспокійною, працювала ПВО.

Близько 5:20, у Харкові, вкотре від початку російської навали оголосили повітряну тривогу.

У Луцьку, Львові повітряна тривога, у Рівненській області також.