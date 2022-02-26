Астрологічний прогноз на 26 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: робота не ладнається, тому не варто братися за серйозні справи – краще зосередитися на підтягуванні наявних «хвостів»: якщо врахувати, що йдеться про вихідний день, то це будуть побутові недоробки.

Символ дня: Жаба.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливе каміння дня: жовтий нефрит, корал.

За яку частину тіла відповідає: стегна.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань, які можуть супроводжуватися новими симптомами – щоб зрозуміти, що до чого, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.

Афоризм дня: «Незнання – стартова позиція у пошуках істини» (Адам Резерфорд).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Шлюб та взаємини дня: день не підходить для укладання шлюбу.

Магія та містика дня: можна створювати захисні амулети та любовні талісмани.

Табу дня: небажано ходити безлюдними вулицями у темний час доби.

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