Астрологический прогноз на 26 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: работа не будет спориться, поэтому не стоит браться за серьезные дела – лучше сосредоточиться на подтягивании существующих «хвостов»: если учесть, что речь идет о выходном дне, это будут бытовые недоделки.

Символ дня: Жаба.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: лазоревый.

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл.

За какую часть тела отвечает: бедра.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые могут сопровождаться новыми симптомами – чтобы понять, что к чему, необходимо обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Афоризм дня: «Незнание – стартовая позиция в поисках истины» (Адам Резерфорд).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: день не подходит для заключения брака.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные амулеты и любовные талисманы.

Табу дня: нежелательно ходить по безлюдным улицам в темное время суток.

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