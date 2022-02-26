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Астрологический прогноз на 26 февраля

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Астрологический прогноз на 26 февраля

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Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: работа не будет спориться, поэтому не стоит браться за серьезные дела – лучше сосредоточиться на подтягивании существующих «хвостов»: если учесть, что речь идет о выходном дне, это будут бытовые недоделки. 

Символ дня: Жаба. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: лазоревый. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, коралл. 

За какую часть тела отвечает: бедра. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, которые могут сопровождаться новыми симптомами – чтобы понять, что к чему, необходимо обратиться за консультацией к лечащему врачу. 

Афоризм дня: «Незнание – стартовая позиция в поисках истины» (Адам Резерфорд). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: день не подходит для заключения брака. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные амулеты и любовные талисманы. 

Табу дня: нежелательно ходить по безлюдным улицам в темное время суток. 

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