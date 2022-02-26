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Українські війська відбили Миколаїв

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Українські війська відбили Миколаїв

Українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. 

Він додав, що наразі в регіоні все спокійно, тож приводів для хвилювань немає. 

Перед цим російські окупанти обстрілювали у Миколаєві військову інфраструктуру та аеродром.

Також з’являлася інформація про ймовірну висадку російського десанту на території міста Очаків Миколаївської області, насправді ж українські військові змогли цьому запобігти.

"Нещодавно говорив із мером міста, він сказав, що десанту там немає. Міст підривали, не знаю, чи це пов'язано зі збиттям десантного літака, але наразі висадки в області немає. Ніхто до нас не іде", – розповів Кім.

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