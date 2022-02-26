Українські війська відбили Миколаїв

Українські військові змогли відстояти Миколаїв. Зокрема, атаку російських військ змогла відбити протиповітряна оборона наших захисників.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Він додав, що наразі в регіоні все спокійно, тож приводів для хвилювань немає.

Перед цим російські окупанти обстрілювали у Миколаєві військову інфраструктуру та аеродром.

Також з’являлася інформація про ймовірну висадку російського десанту на території міста Очаків Миколаївської області, насправді ж українські військові змогли цьому запобігти.

"Нещодавно говорив із мером міста, він сказав, що десанту там немає. Міст підривали, не знаю, чи це пов'язано зі збиттям десантного літака, але наразі висадки в області немає. Ніхто до нас не іде", – розповів Кім.