Украинские войска отбили Николаев

Украинские военные смогли отстоять Николаев. В частности, атаку российских войск смогла отразить противовоздушная оборона наших защитников.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Он добавил, что сейчас в регионе все спокойно, так что поводов для волнений нет.

Перед этим российские оккупанты обстреливали в Николаеве военную инфраструктуру и аэродром.

Также появлялась информация о вероятной высадке российского десанта на территории города Очаков Николаевской области, на самом же деле украинские военные смогли это предотвратить.

"Недавно говорил с мэром города, он сказал, что десанта там нет. Мост взрывали, не знаю, связано ли это со сбитием десантного самолета, но пока высадки в области нет. Никто к нам не идет", — рассказал Ким.