Російський дрон атакував корабель українських прикордонників у Чорному морі

Дрон ліквідовано.

Ворожий дрон атакував корабель українських прикордонників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у "Фейсбук".

Інцидент стався сьогодні вночі. Корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков" був атакований безпілотним літальним апаратом.

"Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська", - йдеться у повідомленні.

Наразі корабель "Григорій Куроп’ятніков" продовжує нести службу у Чорному морі.

Нагадаємо, вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України. Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.