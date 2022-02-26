Российский дрон атаковал корабль украинских пограничников в Черном море

Дрон ликвидирован.

Вражеский дрон атаковал корабль украинских пограничников.

Об этом сообщила прессслужба ГНСУ в "Фейсбуке".

Инцидент произошел сегодня ночью. Корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников" был атакован беспилотным летательным аппаратом.

"Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег. Пограничники проинформировали о подозрительном воздушном агрессоре силы Командования Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces. Дрон был сбит на подлете в Черноморск", — говорится в сообщении.

В настоящее время корабль "Григорий Куропятников" продолжает нести службу в Черном море.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. В то же время, он сказал, что, мол, в планы РФ не входит оккупация Украины. Путин призвал украинских военных сложить оружие, а тех, кто будет защищать Украину, мол, получит такой ответ, какого еще не было.