Facebook ввел санкции против российских СМИ

Соцсеть накажет за недостоверную информацию о войне в Украине.

Facebook вводит свои санкции для россиян, они затронули российские средства массовой информации. Они больше не смогут рекламировать свои страницы в Facebook.

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Такое заявление распространила компания от главы безопасности платформы.

"Мы делаем дополнительные ответные шаги на вторжение России в Украину. Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать на нашей платформе в любой точке мира. Мы также продолжаем наносить ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться в выходные", — отмечено в заявлении Facebook.