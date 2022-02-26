Facebook ввел санкции против российских СМИ

Соцсеть накажет за недостоверную информацию о войне в Украине.
Facebook вводит свои санкции для россиян, они затронули российские средства массовой информации. Они больше не смогут рекламировать свои страницы в Facebook.
Такое заявление распространила компания от главы безопасности платформы.
"Мы делаем дополнительные ответные шаги на вторжение России в Украину. Теперь мы запрещаем российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать на нашей платформе в любой точке мира. Мы также продолжаем наносить ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться и будут продолжаться в выходные", — отмечено в заявлении Facebook.
2/ We are closely monitoring the situation in Ukraine and will keep sharing steps we’re taking to protect people on our platform. https://t.co/mTatqghCzQ— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) February 26, 2022