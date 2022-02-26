Джонсон приготовил Украине новую военную помощь

Новые поставки усилят украинскую армию.

Великобритания предоставит новую часть масштабной поддержки Вооруженным силам Украины.

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил президенту Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении украинского лидера в Twitter.

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Эта помощь, о которой нет подробностей, усилит украинскую армию, воющая против России. Также Зеленский и Джонсон согласовали дальнейшие совместные шаги по противодействию агрессору.

Напомним, Германия после долгих колебаний и дискуссий наконец-то согласилась предоставить Украине вооружение, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Также Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море, весомую военную, гуманитарную помощь Украине. О своей военной помощи объявили также Словакия, Чехия, Греция, Швейцария и другие.