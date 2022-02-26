Беларусь могут также отключить от SWIFT

Все страны согласовали введение этой санкции против России.
Беларусь могут также отключить от международной платежной системы SWIFT.
Об этом 26 февраля в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"А также есть толчок к отключению Беларуси от SWIFT", — написал он.
Напомним, что все страны согласовали введение этой санкции против России.
Что такое SWIFT?
Он объединяет 11 тыс. банков более чем в 200 странах. Штаб-квартира SWIFT – Нацбанк Бельгии. Вот почему финальное решение об отключениях России было именно за Европой. Принято считать, что это международная платежная банковская система. И да, и нет. Это скорее способ передачи информации об отправке и получении платежей. То есть это средство, с помощью которого адресат быстро находит своего получателя. На Россию у SWIFT приходится 1,5% транзакций.
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