Беларусь могут также отключить от SWIFT

Беларусь могут также отключить от SWIFT

Все страны согласовали введение этой санкции против России.

Беларусь могут также отключить от международной платежной системы SWIFT.

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Об этом 26 февраля в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"А также есть толчок к отключению Беларуси от SWIFT", — написал он.

Напомним, что все страны согласовали введение этой санкции против России.

Что такое SWIFT?

Он объединяет 11 тыс. банков более чем в 200 странах. Штаб-квартира SWIFT – Нацбанк Бельгии. Вот почему финальное решение об отключениях России было именно за Европой. Принято считать, что это международная платежная банковская система. И да, и нет. Это скорее способ передачи информации об отправке и получении платежей. То есть это средство, с помощью которого адресат быстро находит своего получателя. На Россию у SWIFT приходится 1,5% транзакций.

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