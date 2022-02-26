Білорусь можуть також відключити від SWIFT

Білорусь можуть також відключити від SWIFT

Всі країни погодили введення цієї санкції проти Росії.

Білорусь можуть також відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Про це 26 лютого у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"А також є поштовх до вилучення Білорусі із SWIFT", - написав він.

Нагадаємо, що всі країни погодили введення цієї санкції проти Росії.

Що таке SWIFT?

Він об’єднує 11 тис. банків у більш ніж 200 країнах. Штаб-квартира SWIFT - Нацбанк Бельгії. Ось чому фінальне рішення про відімкнення Росії було саме за Європою. Прийнято вважати, що це міжнародна платіжна банківська система. І так, і ні. Це скоріше спосіб передавання інформації про відправлення та отримання платежів. Тобто, це засіб, за допомогою якого адресат швидко знаходить свого отримувача. На Росію у SWIFT припадає 1,5% транзакцій.

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