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Розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT - Кулеба

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Розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT - Кулеба

Associated Press

Всі країни погодили введення цієї санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що розпочалася підготовка до відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вартикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", - написав Кулеба.

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