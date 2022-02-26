Розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT - Кулеба

Всі країни погодили введення цієї санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що розпочалася підготовка до відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вартикаль української дипломатії - від Президента України до аташе в українському посольстві. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", - написав Кулеба.

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