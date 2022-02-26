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Авіакомпанія airBaltic зупинила рейси до Росії

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Авіакомпанія airBaltic зупинила рейси до Росії

Відповідне рішення буде чинним принаймні до 26 березня цього року.

Латвійська авіакомпанія airBaltic зупинила сполучення з Росіїю.

Про це пише російське агентство ТАСС.

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