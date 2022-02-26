Розпочалася процедура відключення Росії від SWIFT - Кулеба

Працювала вся українська дипломатія, повідомив український міністр закордонних справ.

У ЄС розпочалася підготовка до впровадження санкції, яка стосується відключення країни-агресорки Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся українська дипломатія - від президента України до аташе в українському посольстві. Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України", - написав Кулеба.