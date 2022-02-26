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Авиакомпания airBaltic остановила рейсы в Россию

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Авиакомпания airBaltic остановила рейсы в Россию

Соответствующее решение будет действовать по крайней мере до 26 марта этого года.

Латвийская авиакомпания airBaltic остановила сообщение с Россией.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

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