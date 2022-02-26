Верховная Рада призвала ООН исключить РФ из Совбеза – коллективное заявление

А его президента признать военным преступником.
Верховная Рада Украины призывает Организацию Объединенных Наций исключить Российскую Федерацию из Совбеза.
Об этом говорится в коллективном заявлении в Facebook.
"ВР обращается ко всему цивилизованному миру с призывом осудить и наказать государство — террориста Российскую Федерацию. Последние действия РФ, продолжающей полномасштабную войну против суверенной Украины, можно расценивать исключительно как международный терроризм.
Регулярные части вооруженных сил РФ, террористические диверсионные группы, которые Кремль забрасывает в Украину, целенаправленно производят ракетные атаки и обстрелы жилых кварталов и гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры во всех украинских городах.
Террористы попали ракетой в многоквартирный жилой дом в Киеве. Эта атака по почерку напоминает действия террористов АльКаиды, уничтоживших торговый центр НьюЙорка в 2001 году. Мирная и миролюбивая, демократическая, европейская Украина сегодня держит оборону от жесточайшей армии мира. Действия РФ являются преступлениями против мира, человечности и военными преступлениями.
Призываем исключить РФ из Совбеза ООН. Страна – террорист не имеет права там находиться и разрушать сами основы мировой безопасности.
Призываем мир признать Путина военным преступником, усилить санкции не только против Путина и его фашистского режима, но и против всех россиян, которые несут полную ответственность за свою власть. Они ее выбирали и поддержали политику террора против суверенной Украины", — говорится в заявлении.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.