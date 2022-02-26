Верховная Рада призвала ООН исключить РФ из Совбеза – коллективное заявление

А его президента признать военным преступником.

Верховная Рада Украины призывает Организацию Объединенных Наций исключить Российскую Федерацию из Совбеза.

Об этом говорится в коллективном заявлении в Facebook.

"ВР обращается ко всему цивилизованному миру с призывом осудить и наказать государство — террориста Российскую Федерацию. Последние действия РФ, продолжающей полномасштабную войну против суверенной Украины, можно расценивать исключительно как международный терроризм.

Регулярные части вооруженных сил РФ, террористические диверсионные группы, которые Кремль забрасывает в Украину, целенаправленно производят ракетные атаки и обстрелы жилых кварталов и гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры во всех украинских городах.

Террористы попали ракетой в многоквартирный жилой дом в Киеве. Эта атака по почерку напоминает действия террористов АльКаиды, уничтоживших торговый центр НьюЙорка в 2001 году. Мирная и миролюбивая, демократическая, европейская Украина сегодня держит оборону от жесточайшей армии мира. Действия РФ являются преступлениями против мира, человечности и военными преступлениями.

Призываем исключить РФ из Совбеза ООН. Страна – террорист не имеет права там находиться и разрушать сами основы мировой безопасности.

Призываем мир признать Путина военным преступником, усилить санкции не только против Путина и его фашистского режима, но и против всех россиян, которые несут полную ответственность за свою власть. Они ее выбирали и поддержали политику террора против суверенной Украины", — говорится в заявлении.

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