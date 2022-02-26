Украинские защитники разбили колонну россиян под Северодонецком – ОГА

По словам главы ОГА, побита техника и много вражеских трупов.

Украинские военные под Северодонецком разбили колонну вражеской техники и заставили отступить оккупантов на много километров от города.

Об этом рассказал глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай.

Избита техника и много вражеских трупов. Также под Рубежным украинцы отбили заход в город вражеской ДРГ.