Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Латвія передала Україні військову допомогу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Латвія передала Україні військову допомогу

Передані обладнання для ЗСУ, харчі та медзасоби.

Латвія передала Україні більше 30 вантажівок, що містять індивідуальне обладнання для ЗСУ: шоломи, сухпайки, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс.

"Просто зараз понад 30 вантажівок, що містять індивідуальне обладнання, подаровані від латвійської армії, прямують до України. Шоломи, сухі пайки, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

"Допомога також включає продукти харчування та пожертвування від @VC4_LV загальною вартістю в більш ніж 17 тис. євро, що містить медичні засоби, а також 11 тис. марлевих бинтів та одноразових рукавичок, подарованих @Meness_aptieka", ­– додав міністр.

Окрім того, жителі Латвії пожертвували понад 1,5 млн євро та закупили перші 500 тонн дизельного палива, щоб колеса ЗСУ їхали. Додаткова допомога вже на шляху, додав Пабрикс.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

Нагадаємо:

Наступна публікація