Латвія передала Україні військову допомогу

Передані обладнання для ЗСУ, харчі та медзасоби.

Латвія передала Україні більше 30 вантажівок, що містять індивідуальне обладнання для ЗСУ: шоломи, сухпайки, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс.

Також читайте Німеччина дозволила країнам-партнерам постачати зброю до України

"Просто зараз понад 30 вантажівок, що містять індивідуальне обладнання, подаровані від латвійської армії, прямують до України. Шоломи, сухі пайки, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів", – йдеться у повідомленні.

✊ Right now more than 30 trucks containing individual equipment donated by @Latvijas_armija are heading to #Ukraine. Helmets, dry food, medical devices and medicine. Also a large consignment of ammunition is to be delivered.

1/4 pic.twitter.com/Mi4hF1Hgb4 — Artis Pabriks (@Pabriks) February 26, 2022

"Допомога також включає продукти харчування та пожертвування від @VC4_LV загальною вартістю в більш ніж 17 тис. євро, що містить медичні засоби, а також 11 тис. марлевих бинтів та одноразових рукавичок, подарованих @Meness_aptieka", ­– додав міністр.