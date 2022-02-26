Латвія передала Україні військову допомогу

Передані обладнання для ЗСУ, харчі та медзасоби.
Латвія передала Україні більше 30 вантажівок, що містять індивідуальне обладнання для ЗСУ: шоломи, сухпайки, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів.
Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс.
"Просто зараз понад 30 вантажівок, що містять індивідуальне обладнання, подаровані від латвійської армії, прямують до України. Шоломи, сухі пайки, медичні прилади та ліки. Також має бути доставлена велика партія боєприпасів", – йдеться у повідомленні.
✊ Right now more than 30 trucks containing individual equipment donated by @Latvijas_armija are heading to #Ukraine. Helmets, dry food, medical devices and medicine. Also a large consignment of ammunition is to be delivered.— Artis Pabriks (@Pabriks) February 26, 2022
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"Допомога також включає продукти харчування та пожертвування від @VC4_LV загальною вартістю в більш ніж 17 тис. євро, що містить медичні засоби, а також 11 тис. марлевих бинтів та одноразових рукавичок, подарованих @Meness_aptieka", – додав міністр.
Aid also includes food supplies and a donation from @VC4_LV worth more than 17k EUR containing medical supplies, as well as 11k piecies gauze bandages and disposable gloves donated by @Meness_aptieka.— Artis Pabriks (@Pabriks) February 26, 2022
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Окрім того, жителі Латвії пожертвували понад 1,5 млн євро та закупили перші 500 тонн дизельного палива, щоб колеса ЗСУ їхали. Додаткова допомога вже на шляху, додав Пабрикс.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи у великих містах України.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 6:00 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 120 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 536;
- літаки - 14;
- гелікоптери — 8;
- особового складу — 3000.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.