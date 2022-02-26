Німеччина дозволила країнам-партнерам постачати зброю до України

Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 реактивних систем залпового вогню для допомоги в боротьбі з російськими загарбниками. Це знаменує різке зрушення у військовій політиці Берліна на тлі тиску з боку союзників з ЄС та НАТО.

Таке рішення ухвалив федеральний уряд країни, повідомляє Der Tagesspiegel.

До суботи, 26 лютого, Німеччина трималася за давню практику, не дозволяючи перекидати контрольовану нею летальну зброю до зон конфлікту.

Проте ухвалене сьогодні рішення може означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні, оскільки значна частина зброї та боєприпасів на континенті є принаймні частково німецького виробництва, що надає Берліну законний контроль над їхньою передачею, повідомляє Politiсo.

Але зміна позиції Берліна не обов’язково означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені, оскільки кожен випадок вирішується окремо.