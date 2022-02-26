Все конфісковане судами та митницею майно передадуть на потреби українській армії

Все конфісковане судами та митницею майно передадуть на потреби українській армії

Найперше йдеться про автотранспорт.

Уряд розпорядився направити все конфісковане судами та митницею майно на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

"Сьогодні Уряд прийняв Розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України (найперше йдеться про автотранспорт). Дякую міністру юстиції Денису Малюсьці та всім причетним за оперативну роботу", - написала урядовиця.