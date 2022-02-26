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Церковні дзвони також є сигналом тривоги

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Церковні дзвони також є сигналом тривоги

ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Якщо ви чуєте дзвони - потрібно бігти в укриття.

Церковні дзвони в Україні також є сигналом тривоги. Почувши їх, необхідно бігти в укриття. 

Про це повідомили в телеграм-каналі Верховної ради України. 

"Важливо! По всій Україні сигналами тривоги можуть виступати церковні дзвони. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити в сховища", - йдеться у повідомленні. 

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