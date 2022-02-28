Великобритания предоставит дополнительно более $50 млн помощи Украине

Такое решение премьер-министр Джонсон принял после встречи с украинской общиной Лондона.

Великобритания усилила свою поддержку народу Украины, объявив о дальнейшей гуманитарной помощи стране на сумму 40 миллионов фунтов стерлингов (около 53 млн долларов). Эти средства предназначены, в частности, для обеспечения Украины жизненно важными медицинскими товарами.

Об этом сообщает офис премьер-министра Великобритании.

Это дополнительная помощь к более широкой экономической и военной поддержке, которая усиливает сопротивление Украины российскому вторжению.

Финансирование поможет агентствам помощи реагировать на ухудшение гуманитарной ситуации, создавая для украинцев доступ к предметам первой необходимости и медицинским товарам, таким как лекарства, шприцы, повязки и пакеты по уходу за ранами.

В сообщении говорится, что премьер-министр Боос Джонсон вечером в воскресенье, 27 февраля, провел встречу с лидерами украинской общины в Украинском католическом соборе в Лондоне, чтобы услышать их истории о влиянии российского насилия на народ Украины.

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“В последние дни мир стал свидетелем поразительных проявлений храбрости и героизма украинского народа в ответ тем, кто стремится уничтожить его свободу силой. Великобритания не отвернется от вас в трудный час для Украины. Мы оказываем всю экономическую и военную поддержку, которую мы можем оказать тем украинцам, которые рискуют всем ради защиты своей страны”, — заявил на встрече с украинской диаспорой британский премьер.

Джонсон также подчеркнул, что любое лицо, проживающее в Великобритании, теперь сможет перевезти в эту страну своих родных из Украины.

Последний пакет помощи увеличивает общую сумму помощи от правительства Великобритании, обещанную Украине в этом году, до 140 миллионов фунтов стерлингов. Великобритания также продолжает поставлять военное оборудование украинским военным, чтобы укрепить их сопротивление вторжению российских войск.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр также объявил, что Великобритания гарантирует кредиты Украине до 500 миллионов долларов через многосторонние банки развития.

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