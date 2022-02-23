Британия готова гарантировать Украине кредит до полумиллиарда долларов

Финансовая поддержка обязана смягчить экономические последствия российской агрессии.

В среду, 23 февраля, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подтвердила готовность ее страны гарантировать кредиты на сумму до 500 миллионов долларов в поддержку Украины и смягчение экономических последствий российской агрессии.

Об этом сообщили на официальном сайте британского МИД.

В сообщении говорится, что Великобритания готова предложить гарантии кредитования МБ для проектов, которые поддержат экономическую стабильность и важные реформы на фоне агрессии России.

"Эти гарантии могут помочь влить жизненно важный капитал в Украину и помочь экономике пережить шторм российской агрессии", — заявила Лиз Трасс.

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По ее словам, британское правительство также готово продолжать поддержку, поставляя оборонное оружие и разоблачая попытки России создать фальшивые поводы для вторжения.

Напомним, в Великобритании готовят к закрытию пропагандистского российского государственного телеканала Russia Today. С соответствующим запросом к регулятору Ofcom обратилась министр культуры Надин Доррис.

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