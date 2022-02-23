Слава Демин похвастался новым роскошным автомобилем

Ведущий купил Hyundai Santa Fe.

Украинский ведущий Слава Демин похвастался новой покупкой.

Так, знаменитость приобрел автомобиль. Он выбрал роскошный кроссовер Hyundai Santa Fe белого цвета. Свою машину Слава показал фоловерам в Instagram.

Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

"Я мечтал о машине с панорамным люком и красивым коричневым салоном. На прошлых выходных машина прошла "боевое крещение" по нашим дорогам, где еще не началось "Велике будівництво", – поделился радиоведущий.

Слава Демин / instagram.com/slavademin_official

В комментариях юзеры выразили восхищение автомобилем и поздравили Демина с покупкой: "Класс, хороший автомобиль", "Какая красивая! Поздравляю вас с замечательной покупкой! Как там говорят: "Ни гвоздя, ни жезла", "Искренне поздравляю! Пусть радует".

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