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Слава Дьомін похвалився новим розкішним автомобілем

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Слава Дьомін похвалився новим розкішним автомобілем

Слава Дьомін / instagram.com/slavademin_official

Ведучий придбав Hyundai Santa Fe.

Український ведучий Слава Дьомін похвалився новою покупкою.

Так, знаменитість придбав автомобіль. Він обрав розкішний кросовер Hyundai Santa Fe білого кольору. Свою машину Слава показав фоловерам у Instagram.

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін / instagram.com/slavademin_official

"Я мріяв про машину з панорамним люком та гарним коричневим салоном. Минулими вихідними машина пройшла "бойове хрещення" нашими дорогами, де ще не почалося "Велике будівництво", – поділився радіоведучий.

Слава Дьомін / © instagram.com/slavademin_official
Слава Дьомін / instagram.com/slavademin_official

У коментарях юзери висловили захоплення автівкою та привітали Дьоміна з покупкою: "Клас, гарний автомобіль", "Яка гарна!Вітаю вас із чудовою покупкою! Як там кажуть: "Ні цвяха, ні жезла", "Щиро вітаю! Нехай тішить".

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