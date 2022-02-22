Украина просит Британию и США предоставить дополнительное оружие

Лучшей гарантией безопасности для государства будут дипломатия и армия, сказал украинский министр иностранных дел.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство во вторник утром, 22 февраля, попросило Великобританию предоставить дополнительное оборонное вооружение и с аналогичной просьбой обратится в США.

Об этом министр сказал на брифинге.

"Сегодня утром я направил письмо в адрес министра иностранных дел Великобритании с просьбой о предоставлении дополнительного оборонного вооружения Украине. С такой же просьбой сегодня я буду обращаться к своим собеседникам в Соединенных Штатах", – сказал Кулеба.

"Поскольку Украина пока не является членом ни одного объединения коллективной безопасности и, по сути, к сожалению, у нашего государства нет гарантий безопасности, то лучшей нашей гарантией будет дипломатия и армия", – добавил глава МИД.

Он заверил, что Украина будет мобилизовать весь мир для того, чтобы получить все необходимое, чтобы укрепить ее обороноспособность.

Напомним, вечером 22 февраля Совет Федерации России удовлетворил обращение президента страны Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.

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